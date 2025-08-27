دفاع مقدس ۱۲ روزه ثابت کرد که با تکیه بر داشته‌های داخلی، هویت اسلامی، وحدت ملی و رهبری مقتدر می‌توان در برابر توطئه‌های دشمن ایستادگی کرد و پیروز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، در آیین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردستان گفت: ما با اتکا به اسلام و داشته‌های خود توانستیم با اتحاد و وحدت ملی و رهبری مقتدرانه فرمانده کل قوا پیروز میدان شویم.

سیدمحمدموسویان با اشاره به نقش دادستان در پیگیری امور و رسیدگی ویژه به پرونده‌های مرتبط با دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: در این مدت دادگستری‌ها فعال بودند و با تشکیل شعبه ویژه به کار فریب‌خوردگان و کسانی‌که به دشمن کمک می‌کردند رسیدگی و با آنها برخورد قاطع می‌کردند.

در این آیین از خدمات سید عباس بارودکو قدردانی و محمد حاتمی‌کیا به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب اردستان معرفی شد.