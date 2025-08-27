سرپرست اداره آب و فاضلاب بندر امام خمینی از تعویض یک شاخه لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتری انتقال آب در جاده اداره کل بنادر و دریانوردی استان خورستان در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی تنگسیری گفت: خط لوله پلی اتیلن ۳۱۵ میلیمتری انتقال آب در جاده اداره بنادر و دریانوردی خوزستان به سمت پایانه به دلیل آتش سوزی عمدی برای چندمین بار از سوی فرد یا افراد ناشناس از حالت اصلی خود خارج و خط آب دچار نشتی شد.

وی افزود: با همکاری نیرو‌های بهره برداری آب یک شاخه لوله جدید پس از تهیه و حمل به مکان حادثه با لوله سوخته شده طی عملیات برشکاری و جوشکاری دو سر لوله تعویض شد.

تنگسیری ادامه داد: با توجه به اینکه در این وضعیت تنش آبی، آتش زدن لوله آب آشامیدنی می‌تواند ایجاد بحرانی کند، از دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی درخواست می‌شود با ورود و پیگیری موضوع و دستگیری و مجازات عاملان این عمل از تکرار چنین اتفاق‌هایی جلوگیری شود.