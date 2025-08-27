به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اندیشکده مطالعات علوم و فناوری اشراق، نخستین همایش ملی مطالعات نوین در علوم اسلامی - انسانی را برگزار می‌کند.

محور‌های این همایش شامل؛ علوم اجتماعی و جمعیت شناسی، علوم قرآن و حدیث، ادیان و عرفان، فلسفه و کلام اسلامی، روانشناسی اسلامی، علوم اطلاعات و دانش شناسی اسلامی، علوم مالی و حسابداری اسلامی، معارف اسلامی، اقتصاد اسلامی، ارتباطات و جامعه شناسی اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، حقوق و فقه اسلامی، مدیریت اسلامی، سیاست گذاری و حکمرانی اسلامی و رسانه اسلامی است.

علاقه‌مندان می توانند تا 14 مهر برای ثبت نام و ارسال مقالات به اندیشکده مطالعات علوم و فناوری اشراق به نشانی اینترنتی HMCONF.IR مراجعه کنند. این همایش ۱۷ مهرماه برگزار خواهد شد.