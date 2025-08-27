پخش زنده
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راهآهن از جذب ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخشهای مختلف ریلی در یک سال اخیر خبر داد و اعلام کرد: تا پایان سال، ۳۰۰ قطار از چین وارد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جبارعلی ذاکری در تشریح عملکرد یکساله شرکت راهآهن گفت: در دولت چهاردهم و طی یک سال اخیر، اقدامات خوبی برای توسعه شبکه ریلی و جذب سرمایهگذار انجام شده است که نتیجه آن جذب ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخشهای ناوگان، زیرساختها و توسعه زیربناها بوده است.
وی به نقش حیاتی راهآهن در حملونقل بار بینالمللی اشاره کرد و افزود: با همکاری ۶ کشور واقع در مسیر راهگذر «یک کمربند-یک راه» از چین تا ترکیه، تعرفههای مشترکی تعریف شده و بر این اساس، ۳۰ قطار عبوری هماهنگ شده است که این عدد تا پایان امسال به ۳۰۰ قطار خواهد رسید. این دستاورد، گامی مهم در جهت فعالسازی مسیر جنوبی این راهگذر بینالمللی و تسهیل حملونقل بار محسوب میشود.