استاندار سمنان : این استان تا ۱۰ روز آینده از مدار خاموشی‌های بخش خانگی ، کشاورزی و صنعتی خارج می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند در جمع خبرنگاران از مردم ، کشاورزان و صاحبان صنایع بابت مشکلات ناشی از خاموشی‌ها عذرخواهی کرد و افزود: این مشکل سراسری است و تصمیم‌گیری‌ها درباره روند خاموشی ها در سطح ملی اتخاذ می‌شود.

استاندار سمنان همچنین از تعهد دولت برای تولید ۲۴۰۰ مگاوات برق خورشیدی در این استان خبر داد و گفت : سمنان می‌تواند با بهره مندی از ظرفیت های اقلیمی خود به بزرگ‌ترین پارک انرژی خورشیدی کشور تبدیل شود.

کولیوند همچنین به نصب پنل خورشیدی ۴۰ مگاواتی در منطقه اقتصادی شهرستان دامغان اشاره کرد و گفت: در استان سمنان، دو نیروگاه دولتی و یک نیروگاه خصوصی فعال است.

استاندار سمنان همچنین از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این استان خبر داد و گفت : در هفته دولت، ۷۱۰ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان در استان افتتاح می‌شود.

به گفته وی ، ۹۴ پروژه در حوزه سرمایه‌گذاری با اعتبار چهار هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد که برای ۷۶۲ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

کولیوند افزود: در مجموع، برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی در هشت شهرستان استان، ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی گفت : در این مدت، عملیات اجرایی ۱۰۶ پروژه عمرانی در استان آغاز خواهد شد که نسبت به سال گذشته افزایش پنج‌درصدی داشته است.

استاندار سمنان همچنین در ادامه از اجرای موفق طرح اخراج اتباع غیرمجاز از استان خبر داد و گفت: این طرح به میزان ۱۱۰ درصد در استان اجرایی شده و تاکنون ۱۰ هزار نفر از استان جابه‌جا شده‌اند. اداره کل اتباع نیز این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کند.



کولیوند همچنین به کمبود پزشکان متخصص در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: برای ماندگاری پزشکان متخصص، باید زیرساخت‌های مناسب از جمله اسکان و امکانات رفاهی فراهم شود.