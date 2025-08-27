معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل با بیان اینکه مسکو و پکن به عنوان اعضای مسئول برجام می‌خواهند فضای تنفس بیشتری برای دیپلماسی ایجاد کنند، اعلام کرد: روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ به شورای امنیت ارائه کرده است.

روسیه و چین به دنبال تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ درباره ایران

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، دیمیتری پولیانسکی معاون نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل درجمع خبرنگاران گفت: آنچه مطرح است، موضوع «کاهش تحریم‌ها به مدت شش ماه» نیست، بلکه موضوع تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ است.

وی افزود: روسیه و چین، به عنوان اعضای مسئول برجام، می‌خواهند فضای تنفس بیشتری برای دیپلماسی ایجاد و امکاناتی را برای تلاش فعال برای یافتن راه‌حل دیپلماتیک برای این موضوع فراهم کنند.

معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اضافه کرد: این به نفع همه طرف‌ها است، زیرا ابتکارات خصمانه زیادی وجود دارد که قطعاً اوضاع را بسیار بدتر می‌کند.

وی گفت: انتخاب جامعه بین‌المللی باید به نفع صلح و دیپلماسی باشد، نه به نفع جنگ و این همان چیزی است که پیش‌نویس ما در مورد آن است.

پولیانسکی افزود: نسخه دوم قطعنامه ۲۲۳۱ همین الان در بین اعضای شورای امنیت در حال گردش است. امیدوارم قابل قبول باشد. فکر می‌کنم این نوعی آزمون هم برای کسانی خواهد بود که واقعاً می‌خواهند تلاش‌های دیپلماتیک را حفظ کنند و هم برای کسانی که هیچ راه‌حل دیپلماتیکی نمی‌خواهند، بلکه فقط می‌خواهند دستور کار‌های ملی‌گرایانه و خودخواهانه خود را علیه ایران دنبال کنند. به زودی خواهیم دید.