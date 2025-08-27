در هفته دولت، ۴۰ طرح ورزشی با هدف تقویت دسترسی به فضا‌های ورزشی و نشاط اجتماعی در استان فارس افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس اعلام کرد: این طرح‌ها با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت ۵۸ هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده‌اند.

عبدالرحیم خداجو افزود: از مجموع طرح‌ها، ۳۴ زمین چمن مصنوعی کوچک، ۲ زمین چمن بزرگ و ۴ سالن ورزشی آماده بهره‌برداری است که ۲ سالن ویژه بانوان از شاخص‌ترین بخش‌های این طرح‌ها به شمار می‌روند.

وی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های ورزشی تنها به افزایش فضا‌های ورزشی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و ایجاد سرمایه اجتماعی کمک کند. اهمیت ویژه این طرح‌ها برای ورزش بانوان نیز نشان‌دهنده تغییر رویکرد سیاست‌های ورزشی کشور و توجه به نقش‌آفرینی زنان در عرصه ورزش است.

مدیر کل ورزش و جوانان فارس ادامه داد: این طرح‌ها علاوه بر افزایش سرانه ورزشی، عدالت فضایی را در مناطق کمتر برخوردار فراهم می‌کنند و زمین‌های چمن مصنوعی کوچک بسیاری در شهر‌ها و روستا‌هایی جانمایی شده‌اند که پیش‌تر از امکانات ورزشی محروم بودند.