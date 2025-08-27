فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور از افزایش ۵۸ درصدی کشف سلاح‌های غیرمجاز خبر داد و گفت: این موفقیت‌ها در سایه تعامل گسترده با فرماندهی انتظامی (فراجا) و قوه قضائیه به دست آمده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سردار رضا رستگار با اشاره به مأموریت‌های ویژه یگان حفاظت در استان‌ها گفت: هماهنگی‌های مستمر با پلیس امنیت و دریافت دستورات قضایی، اجرای طرح‌های جمع‌آوری سلاح غیرمجاز را سرعت بخشیده است.

وی همچنین از افزایش ۷۷ درصدی پرونده‌های قضایی مرتبط با کشفیات سلاح و برخورد با شکارچیان غیرمجاز خبر داد و افزود: حمایت حقوقی و قضایی ویژه‌ای برای محیط‌بانان درگیر پرونده‌ها فراهم شده است.

سردار رستگار بر لزوم استمرار این تعاملات تأکید کرد و افزود: پرونده‌های مربوط به شهادت محیط‌بانان همچنان در جریان است و دستگاه‌های انتظامی و قضایی با سرعت و دقت در حال پیگیری هستند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست همچنین به همکاری مثبت با بنیاد شهید در زمینه ثبت رسمی شهادت و جانبازی محیط‌بانان اشاره کرد و خواستار تسریع در روند اداری و قانونی برای استیفای حقوق این قشر ایثارگر شد.