به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام شر کت مدیریت شبکه برق ایران، برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است.

گفتنی است؛ در این روز رکورد جدید تولید لحظه‌ای نیروگاه‌های خورشیدی به بیش از ۸۰۰ مگاوات رسیده است.

میزان ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تاکنون به ۲۰۰۰ مگاوات و میزان ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی رویت پذیر در مرکز پایش منابع انرژی تجدید پذیر و تولید پراکنده به ۱۲۵۰ مگاوات رسیده است.

مرکز پایش منابع انرژی تجدید پذیر و تولید پراکنده پیش بینی کرد، همزمان با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بزودی شاهد ثبت رکورد‌های جدید در این حوزه خواهیم بود.