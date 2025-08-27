پخش زنده
امروز: -
در چهارمین روز از هفته دولت پنج طرح برق رسانی در شهرستان پارسیان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره برق پارسیان گفت: برای اجرای این طرحها ۶۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
مهرداد قائدی افزود: ۱۲ هزار و ۵۳ متر شبکه فشار ضعیف هوایی، ۸۴ متر شبکه فشار ضعیف زمینی، چهار هزار و ۶۳۴ متر شبکه فشار متوسط هوایی، ۲۶ دستگاه پست هوایی و ۵۶۴ چراغ شبکه روشنایی معابر است.
بیشتر بخوانید؛ بهره برداری از ۳ طرح عمرانی در حاجی آباد؛ سومین روز هفته دولت
وی گفت: با بهره برداری از این طرحها ۳۰ هزار تن در شهرستان پارسیان از مزایای آن بهرهمند میشوند.