پنج نماینده تیم بوکس نوجوانان کشورمان در دومین روز از مسابقات بین المللی جاده ابریشم، به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بین‌المللی بوکس جاده ابریشم با حضور ۳۲ تیم از ۲۰ کشور از دوشنبه (سوم شهریور) در شهر ارومچی چین آغاز شده است، در دومین روز از این رقابت ها، پنج نماینده کشورمان امروز چهارشنبه به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

در وزن ۵۰ کیلوگرم، زبیر عیسی زهی در نخستین گام به مصاف نماینده چین خواهد رفت.

متین چمی‌پا نماینده وزن ۵۴ کیلوگرم کشورمان روز گذشته در نخستین مبارزه خود موفق به شکست نماینده قزاقستان شد. چمی پا امروز چهارشنبه (۵ شهریور) در دور دوم با بوکسور آذربایجان رقابت خواهد کرد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیرعلی مهرابی در دومین مبارزه به مصاف بوکسور ازبکستان خواهد رفت. وی در گام نخست مقابل نماینده آذربایجان به برتری دست یافته بود.

مهرشاد شرافتمند در وزن ۷۵ کیلوگرم نیز در دومین دیدار به مصاف بوکسور چین خواهد رفت. وی در نخستین مبارزه خود موفق به شکست نماینده قزاقستان شده بود.

در وزن ۸۰ + کیلوگرم، فرهود قربانی همچون سایر ملی پوشان در دور دوم با نماینده ازبکستان مبارزه خواهد کرد. قربانی در گام نخست بوکسور کره جنوبی را ناک اوت کرده بود.

احدی سرمربی تیم ملی و علی مظاهری و بیژن عبدالملکی به عنوان مربی، تیم نوجوانان را در این سفر همراهی می‌کنند. امیر مدرسی به عنوان سرپرست تیم نوجوانان کنار تیم حضور دارد.