در مراسم معارفه امام جمعه سوق عنوان شد؛
آبرسانی به حومه غربی مهمترین مطالبه مردم سوق
مهمترین مطالبه به حق مردم سوق آبرسانی به حومه غربی است که امیدوارم امام جمعه جدید این امر مهم را پیگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت الاسلام کیانی اصل امام جمعه سابق شهر سوق گفت: مهمترین مطالبه به حق مردم سوق آبرسانی به حومه غربی است که امیدوارم امام جمعه جدید این امر مهم را پیگیری کند.رئیس سیاستگذاری ائمه جمعه در استان هم در نشست تکریم و معارفه امام جمعه سوق گفت: در استان ۱۵ پایگاه نماز جمعه وجود دارد.حجت الاسلام عبودی افزود: تا ماههای آینده مناطقی که درخواست برگزاری نماز جمعه دادهاند از این نعمت برخوردار خواهند شد.
سید ایرج کاظمی جو فرماندار شهرستان کهگیلویه هم گفت: ائمه جمعه نعمت بزرگی است که از تریبون نماز جمعه مطالبه گری مردم را داد میزنند و به نتیجه خوبی هم میرسند و همین تریبون نماز جمعه است که بسیاری از مشکلات مردم رفع میشود.
حجت الاسلام وحدانی فر امام جمعه دهدشت هم گفت: نماز جمعه بهترین نعمت است و حجت الاسلام کیانی در این سمت درد مردم را به خوبی لمس و مطالبه میکرد و طریق الطیب یکی از مشکلات منطقه سوق بود که به همت همین تریبون نماز جمعه رفع شد
حجت الاسلام سید مصطفی پوربهشت امام جمعه جدید سوق هم بررسی مشکلات و مطالبه خواهی مردم از تریبون نماز جمعه از جمله اهداف خود عنوان کرد.
در این آیین ضمن تجلیل از امام جمعه سابق سوق سید مصطفی پوربهشت به عنوان امام جمعه جدید این شهر معرفی شد.