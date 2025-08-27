با اجرای سامانه‌های جدید الکترونیکی، صدور شناسنامه برای نوزادان بدون نیاز به حضور والدین به زودی در خراسان جنوبی عملیاتی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: این طرح با هدف کاهش مراجعات حضوری و تسهیل فرآیند‌های اداری طراحی شده و والدین می‌توانند به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه «سهیم» نسبت به ثبت نام و دریافت شناسنامه اقدام کنند.

امیرآبادی زاده افزود: از آذر پارسال، صدور گواهی الکترونیکی ولادت در استان آغاز شده و این اقدام موجب حذف مراجعه حضوری خانواده‌ها به بیمارستان‌ها و ادارات ثبت احوال برای دریافت گواهی ولادت و شناسنامه نوزاد شده است که پیامکی حاوی کد ۹ رقمی شناسه تولد نوزاد برای والدین ارسال می‌شود و می‌توانند به صورت آنلاین اقدام کنند.

به گفته وی در آینده نزدیک، برنامه‌ریزی شده است تا صدور شناسنامه به صورت کامل بدون حضور والدین در ادارات ثبت احوال انجام شود و شناسنامه چاپ شده به منزل ارسال شود.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی همچنین درخصوص سامانه‌های نوین گفت: سامانه خانوار، که از اردیبهشت امسال در استان اجرایی شده است، امکان اصلاح ساختار خانوار به صورت غیرحضوری را فراهم کرده و مردم دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ ندارند.

امیرآبادی زاده افزود: این سامانه بر اساس قانون شناسایی خانوار‌های ایرانی راه‌اندازی شده و باعث تسهیل و سرعت بخشی در خدمات ثبت احوال شده است.

وی همچنین به سامانه هوشمند احراز هویت ایرانیان (هدا) اشاره کرد و گفت: این سامانه امکان احراز هویت الکترونیکی در سطح ملی را برای بیش از ۲۳۰ دستگاه اجرایی فراهم کرده است.

به گفته وی سطح‌های مختلفی از احراز هویت با حفظ حریم خصوصی افراد در نظر گرفته شده و امکاناتی همچون اثر انگشت، تصویر و امضای دیجیتال در این سامانه ارائه می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی افزود: از دیگر اقدامات مهم، آغاز صدور الکترونیکی گواهی انحصار وراثت است که با اتصال کد ملی‌های نسبی و سببی در پایگاه داده‌ها، بدون نیاز به مراجعه حضوری وراث و در مدت کمتر از ۲۰ روز صادر می‌شود و این خدمت مطابق با قانون پنج ساله هفتم توسعه و با هدف کاهش مراجعات و هزینه‌ها اجرا شده است.