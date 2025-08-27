به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: در هفته دولت ۳ طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱۴۰ میلیارد تومان در شهرستان بروجرد به بهره‌برداری می‌رسد.



محمد اصل مرز افزود: با افتتاح سه پروژه صنعتی ۲۶ نفر اشتغال‌زایی ایجاد خواهد شد.



رئیس اداره صمت بروجرد گفت: سه پروژه صنعتی شامل شرکت بهمن تجارت تولیدکننده قند و آب‌نبات، شرکت تولیدی کننده قطعات یدکی پلاستیکی موتورسیکلت و شرکت برش لیزری فلز، چوب است.



اصل مرز افزود: هم اکنون ۳۳۴ شرکت صنعتی با ۹ هزار اشتغال در شهرستان بروجرد فعالیت هستند.