رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: هفته دولت ۳ طرح صنعتی با سرمایهگذاری ۱۴۰ میلیارد تومان در شهرستان بروجرد به بهرهبرداری میرسد.
محمد اصل مرز افزود: با افتتاح سه پروژه صنعتی ۲۶ نفر اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.
رئیس اداره صمت بروجرد گفت: سه پروژه صنعتی شامل شرکت بهمن تجارت تولیدکننده قند و آبنبات، شرکت تولیدی کننده قطعات یدکی پلاستیکی موتورسیکلت و شرکت برش لیزری فلز، چوب است.
اصل مرز افزود: هم اکنون ۳۳۴ شرکت صنعتی با ۹ هزار اشتغال در شهرستان بروجرد فعالیت هستند.