مدیر امور مساجد دزفول از تدوین و تصویب طرح جامع تحول مساجد این شهرستان به منظور آسیب شناسی و بهره گیری حداکثری از ظرفیت مساجد این شهرستان در شورای مرکزی رسیدگی به امور مساجد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام سیدعلی رکنی‌زاده با بیان اینکه طرح جامع «تحول مساجد دزفول» به منظور آسیب شناسی و بهره گیری حداکثری از ظرفیت مساجد این شهرستان تدوین و در شورای مرکزی رسیدگی به امور مساجد تصویب شده است، گفت: مساجد در این طرح براساس شاخص‌هایی به ۵ سطح مسجد الگو، ویژه، فعال، نیمه‌فعال، مستعد و تعطیل تقسیم بندی می‌شوند.

وی افزود: این سطح‌بندی به‌صورت دوره‌ای مورد بازبینی و ارزیابی قرار می‌گیرد تا مساجد به سمت وضعیت مطلوب یعنی «مسجد جامعه‌پرداز» حرکت کنند.

حجت الاسلام و المسلمین رکنی زاده با اشاره به ابلاغ سند جامع قرارگاه ملی مساجد کشور در شهریور سال گذشته، ادامه داد: فعالیت مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان دزفول به ریاست امام جمعه و زیر نظر مرکز رسیدگی به امور مساجد خوزستان در راستای اجرای سند جامع ابلاغی طی ماه‌های اخیر آغاز شده است.

مدیر امور مساجد دزفول اضافه کرد: مرکز رسیدگی به امور مساجد دزفول با هدف هم‌افزایی، یکپارچگی و با بهره‌گیری از ظرفیت همه نهاد‌های مرتبط با مسجد، به ریاست امام جمعه دزفول و در مسیر ارتقا و ساماندهی مساجد تشکیل شده است.

وی با اشاره به وظایف مرکز رسیدگی به امور مساجد بیان داشت: آموزش و حمایت از ارکان مسجد، ارزیابی و سطح‌بندی مساجد، تعیین و تبیین وظایف ارکان و همچنین جلوگیری از پراکندگی مراجعات مردمی به ادارات از جمله مهمترین وظایف این مرکز است.

حجت الاسلام رکنی زاده می‌گوید: مرکز رسیدگی به امور مساجد دارای «شورای مرکزی رسیدگی به امور مساجد شهرستان» به منظور سیاست‌گذاری، پشتیبانی، تصویب برنامه‌ها و اتخاذ تصمیمات کلان مربوط به مساجد و «شورای حل اختلاف مساجد» برای صلح، سازش و حل مسائل است.

وی با بیان اینکه تمام مسایل مربوط به مساجد در مرکز رسیدگی به امور مساجد بررسی، جمع‌بندی و تصمیم‌گیری می‌شود، گفت: اقامه نماز جماعت در سه وعده، تعداد و کیفیت حلقه‌های صالحین و میزان تاثیرگذاری مسجد در محله از جمله شاخص‌ها برای ارزیابی وضعیت مساجد است.

این مقام مسئول تصریح کرد: دوره‌های توانمندسازی برای ائمه جماعات، هیات امنا و سرگروه‌های صالحین به منظور ارتقای مهارت‌ها و هماهنگی‌ها میان تمام ارکان مسجد در دستور کار است.

احصا ۳۰۰ مسجد در شهرستان دزفول

حجت الاسلام رکنی زاده همچنین با اشاره به روند سه مرحله‌ای ساماندهی مساجد، افزود: صدور حکم برای تمام ائمه جماعات، معرفی اعضای پیشنهادی هیئت امنای هر مسجد توسط امام جماعت و صدور حکم آنها پس از تایید صلاحیت و همچنین ساماندهی حساب‌های مالی مساجد از طریق افتتاح حساب و دریافت کارتخوان حقوقی به نام مسجد از جمله گام‌های تعریف شده برای ساماندهی مساجد است.

وی آمار را یکی از ابزار مهم مدیریت دانست و افزود: آمار واحد و جامعی از مساجد دزفول تهیه و فهرست مبلغان و روحانیون شهرستان نیز در حال تکمیل است.

مدیر امور مساجد دزفول اظهارکرد: ۳۰۰ مسجد در کل شهرستان دزفول احصا شده است که تاکنون ۸۰ درصد آنها در سامانه جامع مساجد (سجم) بارگذاری شده‌اند.

وی با اشاره به اقدام‌های انجام شده طی ماه‌های اخیر افزود: صدور ۴۵ حکم برای ائمه جماعات، آماده سازی مدارک ۳۰ مسجد برای صدور حکم هیات امنا، معرفی و افتتاح حساب بانکی ۲۰ مسجد، برگزاری ۲۰ گردهمایی ائمه جماعات و سه دوره آموزشی توانمندسازی از اقدامات انجام شده است.

حجت الاسلام رکنی زاده با بیان اینکه دزفول از دیرباز به شهر دارالمؤمنین و شهر جلسات قرآن معروف است، گفت: کمیته مشورتی اساتید و روحانیون حوزه علمیه دزفول و همچنین کمیته فعالان مساجد و هیئات به منظور بهره گیری از نظر و پیشنهاد پیشکسوتان و فعالان فرهنگی مساجد تشکیل شده است.

مرکز رسیدگی به امور مساجد دزفول به ریاست امام جمعه و ذیل مرکز رسیدگی به امور مساجد استان خوزستان فعالیت می‌کند و در امتداد قرارگاه ملی مساجد کشور قرار دارد.

براساس اصل هشتم بخشنامه وظایف نمایندگان ولی‌فقیه، تمام نمایندگان موظف‌اند در استان‌ها مرکز رسیدگی به امور مساجد و دفاتر شهرستانی آن را ایجاد کنند.