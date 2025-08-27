



به گزارش خبرگزاری صدا وو سیما مرکز کرمانشاه، معاون درمان وزارت بهداشت در بخشنامه‌ای اعلام کرد :اعزام بیمار به خارج از بیمارستان برای تهیه تجهیزات پزشکی ممنوع است و با متخلفان برخورد می شود.



دکتر رضوی، از تشدید نظارت‌ها با محوریت موضوعات زمینه ساز نارضایتی مردم از حوزه درمان خبر داد و گفت : تحمیل هزینه‌های خارج از صورتحساب به بیماران از طریق پرداخت وجه به شرکت‌های تجهیزات پزشکی ممنوع است .

همچنین هرگونه دریافت وجوه خارج از صندوق و صورتحساب بیمارستانی و اخذ وجوه غیرمجاز نیز ممنوع است .

اطلاع رسانی قرارداد با بیمه‌های پایه و تکمیلی و ارائه تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی به صورت شفاف و در معرض دید بیماران ، الزام وجود کارت خوان در مطب‌ها و دفاتر کار به نام صاحب پروانه و عدم اجبار بیماران به پرداخت حق ویزیت یا خدمات مجاز به صورت نقدی، کارت به کارت وممنوعیت اخذ همزمان تعرفه ویزیت در مطب و دفاتر کار همراه با بعضی از کد‌های کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و ارجاع‌های هدفمند بیماران در ازای دریافت پورسانت یا پرداخت‌های غیرمجاز به سایر موسسات پزشکی و پاراکلینیکی تحت هر عنوان جهت جذب بیماران از دیگر مواردی بودکه معاون درمان وزارت بهداشت بر آنها تاکیدکرد .