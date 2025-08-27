سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن خراسان جنوبی ۳۲۰ درصد و اشتغال در این حوزه ۱۰ درصد در دولت چهاردهم افزایش یافته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: در سال نخست دولت چهاردهم ۲۱۴ جواز تاسیس صنعتی در استان صادر شده که نسبت به مدت مشابه ۵ درصد میل به سرمایه گذاری افزایش داشته است.

پارسا افزود: در یکساله شروع فعالیت دولت ۱۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه ۳۲۰ درصد افزایش یافته و مجموع سرمایه‌گذاری‌های استان در این حوزه به ۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال در استان گفت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در مجموع زمینه اشتغال ۱۴هزار و ۳۵۰ نفر در این دولت فراهم شده که نسبت به مدت مشابه ۱۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل صمت استان در خصوص وضعیت ذخایر معدنی نیز گفت: در یکسال گذشته۶۱۵ میلیون تن ذخیره معدنی در استان کشف شده و ذخایر استان به ۷ میلیارد و ۸۵۷ میلیون تن رسیده است.

پارسا همچنین به بهره‌برداری معادن و واحد‌های صنعتی اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته ۶۳ پروانه بهره برداری معدنی و ۵۵ پروانه بهره برداری صنعتی در استان صادر شده که افزایش ۵ درصدی معدنی و ۴ درصدی صنعتی را داشته‌ایم.

وی گفت: از ابتدای فعالیت دولت ۴ هزار و ۸۳۴ پروانه کسب صنفی صادر شده که مجموع واحد‌های صنفی استان با افزایش ۱۳ درصدی به ۳۸ هزار واحد رسیده است.

مدیرکل صمت استان همچنین در خصوص صادرات استان افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳ صادرات استان از نظر ارزشی ۴۴۳ میلیون دلار و از لحاظ وزنی ۲ هزار و ۱۶۴ هزار تن بوده که به ترتیب ۶۷ درصد و ۲۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.