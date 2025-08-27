پخش زنده
منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند که یک حمله انتحاری بزرگ طراحی شده از سوی تروریستهای وابسته به گروه ممنوعه تحریک طالبان موسوم به «تی تی پی» از سوی نیروهای امنیتی این کشور خنثی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دیلی پاکستان»، با اقدام بهموقع نهادهای اطلاعاتی و امنیتی پاکستان یک عامل انتحاری همراه با چند نفر از همدستانش در اسلامآباد بازداشت شدند.
به گفته منابع خبری این گروه که قصد داشت یک مرکز حساس در پایتخت را هدف قرار دهد؛ با شبکهای مرتبط بوده است که پیشتر تحت رهبری «نور ولی محسود» رئیس گروه تروریستی تحریک طالبان فعالیت داشته است.
منابع اطلاعاتی میگویند مسئولیت عملیاتی این حمله به فردی از اهالی منطقه قلعه عبدالله ایالت بلوچستان واگذار شده بود؛ فردی که مدتی در صنعت هتلداری اسلامآباد کار کرده و سپس به گروه تحریک طالبان پاکستان پیوسته بود. این فرد که فرماندهی عملیات تروریستی در اسلامآباد و راولپندی را بر عهده داشت به همراه یک عامل انتحاری که گفته میشود تبعه افغان است در عملیات نیروهای امنیتی بازداشت شدهاند. به گفته مقامات امنیتی هر دو نفر در کمپ آموزشی «الفاروق فدائی» در ولایت پکتیکای افغانستان آموزش دیده بودند.
تحقیقات نشان میدهد فرمانده گروه ابتدا مأموریت شناسایی مراکز حساس اسلامآباد و راولپندی را بر عهده داشت و در ماه ژوئن برای هماهنگی نهایی عملیات به افغانستان سفر کرده بود. منابع امنیتی تأکید کردند که هدف این حمله، جلب توجه رسانههای جهانی بود، اما اقدام سریع نیروهای اطلاعاتی مانع از وقوع فاجعهای مشابه باحملات مشابه این گروه تروریستی شد.