به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان گفت: با گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر شکار ۲ رأس کل وحشی توسط یک متخلف زیست محیطی پیگری موضوع در دستور کار قرار گرفت.

کامران فرمان پور اظهار کرد: در این راستا با همکاری نیروی انتظامی منزل شخصی فرد متخلف بازرسی و لاشه ۲رأس کل وحشی کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان با بیان اینکه متخلف شکار غیرمجاز شکارچی حرفه‌ای است، ادامه داد: شخص متخلف دستگیر و به مراجع قضایی جهت سیر مراحل قانونی تحویل داده شد.

فرمان پور از همه دوستداران محیط زیست درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیست محیطی آن را به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع و یا با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.

به گزارش ایرنا، سال گذشته ۹۳۵ متخلف زیست محیطی در این استان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند و در این زمینه ۸۷۳ مورد تخلف زیست محیطی ثبت که از این تعداد ۱۴۸ فقره مختومه و ۷۲۱ پرونده در جریان و ۱۲ مورد نیز حکم برائت صادر شد.