دو بانوی کردستانی به اردوی تیم ملی هندبال دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اسرا زندی و نگین رحمانی دو بانوی هندبالیست کردستانی با دعوت کادر فنی فدراسیون به دور دوم تمرینات ملی پوشان بزرگسالان کشور در تهران فراخوانده شدند.
دومین اردوی آمادهسازی تیم ملی هندبال رده سنی بزرگسالان ایران برای کسب آمادگی حضور در رقابتهای قهرمانی جهان با حضور ۲۹ بازیکن از سراسر کشور از روز سوم شهریور ماه به میزبانی تهران آغاز شده است.
با دعوت سرمربی تیم ملی اسرا زندی و نگین رحمانی دو هندبالیست شایسته کردستانی نیز به مرحله دوم تمرینات ملی پوشان هندبال بزرگسالان کشور که تا نهم شهریور ماه ادامه خواهد داشت، دعوت شدهاند
تیم ملی هندبال زنان ایران خود را برای حضور در رقابتهای هندبال قهرمانی زنان جهان آماده میکند.
بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی بانوان جهان ششم تا ۲۳ آذرماه امسال به میزبانی مشترک دو کشور آلمان و هلند برگزار میشود.