در هفته دولت، کارخانه سورت لیزری و بستهبندی حبوبات با محوریت نخود با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وو سیما مرکز کرمانشاه، این واحد تولیدی با ۱۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری و ایجاد ۱۵ فرصت شغلی مستقیم راهاندازی شده و دارای ظرفیت فرآوری سالانه ۲ هزار و ۵۰ تن حبوبات است.
استان کرمانشاه با حدود ۱۵۰ هزار هکتار سطح زیرکشت نخود و برداشت ۱۱۰ هزار تن محصول در سال جاری، به عنوان نخستین تولیدکننده نخود کشور شناخته میشود.
راهاندازی این کارخانه گام موثری در جهت افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، ارتقای کیفیت بستهبندی و توسعه صادرات خواهد بود.