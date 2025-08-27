در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر آذر بایجان غربی ؛ برضرورت احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و احصا راهکار‌های لازم فرهنگی و قانونی برای برخورد با هنجارشکنان در حوزه عفاف و حجاب تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر گفت: بر اساس آموزه‌های دینی و اسلامی اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در برابر دیگر اعمال عبادی همانند دریا در برابر قطره ناچیز است.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی افزود: خداوند در قرآن کریم نیز یکی از ویژگی‌های بارز امت اسلامی را امر به معروف و نهی از منکر می‌داند و بر همین اساس امت اسلامی را امت برتر معرفی می‌کند.

او ادامه داد: افضل اعمال سخت‌ترین اعمال است و امر به معروف و نهی از منکر کردن در واقع با فضیلت‌ترین اعمال بوده که باید در جامعه اسلامی ساری و جاری باشد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه با بیان این که متاسفانه در جامعه کنونی امر به معروف و نهی از منکر مورد غفلت قرار گرفته است خاطرنشان کرد: احیای فریضتین در جامعه در واقع احیای کل جامعه است و باید علاوه بر مردم دستگاه‌های دولتی و مربوطه نیز به صورت جدی وارد موضوع شوند.

حجت الاسلام والمسلمین قریشی با اشاره به هنجارشکنی برخی از افراد بی حجاب با مقاصد پلید در جامعه خاطرنشان کرد: باید برخورد با باند‌هایی که در زمینه ترویج بی حجابی در جامعه فعال هستند در اولویت کار قرار گیرد.

او تاکید کرد: مسئله حجاب و عفاف در سایر مباحث فرهنگی تسری داشته و در آن موضوعات نیز موثر است و این موضوع باید با یک نگاه و اقدام ویژه ساماندهی شود.

امام جمعه ارومیه ادامه داد: باید در کنار پرداخت به موضوعات مختلف امر به معروف و نهی از منکر به موضوع مهم انسجام و وحدت ملی در جامعه نیز توجه شود چرا که در حقیقت این موضوع محور مباحث مختلف می‌باشد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی نیز در این جلسه امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین عامل پیشگیری از وقوع جرم در جامعه دانست و گفت: متاسفانه در سطح جامعه نمود و بروز امر به معروف و نهی از منکر مشاهده نمی‌شود و باید تذکر لسانی را به عنوان وظیفه همگانی در جامعه ترویج دهیم چرا که مطمئنا تاثیرگذار خواهد بود.

ناصر عتباتی با اشاره به اقدامات مهم فرهنگی در ایام اربعین افزود: در ایام اربعین ۳۶۰ زندانی جرائم عید عمد مالی آزاد شد و ۱۰ قصاص نفس نیز با رضایت اولیای دم آزاد شدند.

حجت الاسلام عباسعلی مومن دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به این که باید در راستای حمایت از قانون حمایت آمران به معروف و ناهیان از منکر دستگاه‌های مختلف وظیفه خود را انجام دهند گفت: طبق این قانون دستگاه‌ها باید زمینه فرهنگی و آگاهی لازم را برای اجرای قانون حمایت آمران به معروف و ناهیان از منکر در جامعه مهیا سازند.

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به ارتقا برخی از شاخص‌های فرهنگی از جمله افزایش دادن زکات و آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمدمالی در استان گفت: باید در حوزه عفاف و حجاب کار‌های کارشناسی فرهنگی و قانونی لازم انجام گیرد و از سویی دایره امر به معروف و نهی از منکر را نسبت به موارد دیگر نیز بسط و گسترش دهیم.

ناصر حجازی فر افزود: سعی شده که در برنامه‌های مناسبتی و خانواده محور صدا و سیمای آذربایجان غربی به توسعه فرهنگ عفاف و حجاب با حضور کارشناسان مربوطه توجه شود.

سردار سرتیپ دوم تقی نجمی جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: برگزاری اجتماع عظیم زینبیون، اجرای طرح روایتگری گوهرشاد، اهدای روسری به بد حجاب ها، تولیدات فاخر هنری در فضای مجازی و اجرای طرح سفیران مهر در شهر‌ها از جمله برنامه‌های اجرا شده در راستای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در سطح استان توسط بسیج و سپاه است.

همچنین در این جلسه از ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بابت خدمات رسانی مطلوب به زائران اربعین از مرز تمرچین تقدیر شد.