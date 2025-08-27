علیرضا معینی و علی عالی پور در دسته ۹۴ کیلوگرم لیگ وزنه برداری کشورمان، رکورد یک ضرب و دو ضرب استاندارد جهان را شکستند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز دوم هفته نخست لیگ وزنه برداری در دسته ۹۴ کیلوگرم؛ دو ملی پوش ایران دو رکورد جهانی را به صورت غیررسمی جابجا کردند.

در دسته ۹۴ کیلوگرم؛ در رقابت علیرضا معینی و علی عالی پور رکورد یک ضرب و دو ضرب استاندارد جهان غیررسمی شکسته شد. معینی در یک ضرب با رکورد ۱۸۳ کیلوگرم علاوه بر کسب جایگاه نخست، رکورد دنیا را دو کیلوگرم ارتقا داد.

عالی پور نیز در دو ضرب وزنه ۲۲۲ کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد. رکورد فعلی جهان در دوضرب این دسته ۲۲۱ کیلوگرم است. رکوردشکنی‌های دو وزنه بردار ایران، این امید را ایجاد کرد که این دو ورزشکار در میادین بین المللی به صورت رسمی رکورد جهان را جابجا کنند.