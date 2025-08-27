امام جمعه دهدشت گفت: از مجموع ۲۰۰ مسجد در شهرستان کهگیلویه ۱۰۷ مسجد در سامانه مساجد ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت الاسلام وحدانی با بیان اینکه برخی از مساجد در مسیر خصوصی قرار گرفتند و برنامههای اجرا شده در این مساجد بر حسب مسجد گونه اجرا نمیشود گفت: تشکیل قرار گاه ساماندهی مساجد بسیاری از این مشکلات را حل میکنند و در مسیر اجرای برنامه مذهبی و خوب اجرا میشوند. سرهنگ پوربهشت فرمانده حوزه بسیج دهدشت گفت: ۸۷ پایاگاه از طرف حوزه بسیج در ۸۷ مسجد فعالیت خوبی دارند در این نشست قرار شد با تشکیل قرارگاه ساماندهی مساجد در رفع مشکلات مساجد در همه حوزههای برق، آب و گاز و همچنین اجرای برنامههای خوب در مساجد کمک شایانی شود.