به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دانشگاه واشینگتن، پس از سکته قلبی، قلب تنها یک بازه زمانی کوتاه برای ترمیم دارد، در صورتی که شرایط مناسب فراهم باشد. در غیر این صورت، بافت زخمی در نواحی کم‌اکسیژن تشکیل می‌شود که عملکرد قلب را مختل کرده و می‌تواند به نارسایی قلبی منجر شود. این شرایط کیفیت زندگی را کاهش داده و خطر مرگ زودرس را افزایش می‌دهد.

یک مطالعه جدید به سرپرستی دکتر سومانث دی. پرابهو، استاد برجسته بیماری‌های قلبی و مدیر بخش قلب و عروق در دانشگاه واشینگتن، نقش غیرمنتظره‌ای برای طحال — اندامی کوچک در نزدیکی دنده‌ها که خون را فیلتر کرده و با عفونت‌ها مبارزه می‌کند — در کمک به ترمیم قلب پس از سکته قلبی نشان داده است.

این تحقیق نشان داد در مدل‌های موشی، نوع خاصی از سلول‌های ایمنی به نام ماکروفاژهای حاشیه‌ای متالوفیلیک که از طحال منشا می‌گیرند، از طحال به قلب منتقل شده و پاسخ ترمیمی پس از سکته قلبی را تقویت می‌کنند.

با استفاده از مدل‌های موشی، تجزیه و تحلیل RNA تک‌سلولی و سایر تکنیک‌های پیشرفته، پژوهشگران دریافتند این ماکروفاژهای تخصصی طحالی به پاک‌سازی سلول‌های ایمنی آسیب‌رسان، کاهش التهاب و فعال کردن ژن‌هایی که به بازسازی بافت قلب آسیب‌دیده کمک می‌کنند، کمک می‌کنند.

برای بررسی اینکه آیا همین روند در انسان‌ها رخ می‌دهد، پژوهشگران سطح ماکروفاژهای حاشیه‌ای متالوفیلیک را در نمونه‌های خون بیماران پس از بستری شدن به دلیل سکته قلبی اندازه‌گیری کردند. این سطوح با بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری که اخیراً سکته قلبی نداشته‌اند، مقایسه شد. نتیجه نشان داد که میزان این ماکروفاژهای تخصصی در بیماران تازه سکته کرده، بالاتر است.

پژوهشگران همچنین نشان دادند که با استفاده از یک داروی آزمایشی می‌توان تعداد این سلول‌های ایمنی تخصصی را در موش‌ها افزایش داد و این اقدام اثرات ترمیمی و ضدالتهابی را بهبود بخشید. این مداخله پزشکی هنوز در مرحله کارآزمایی بالینی نیست، اما چشم‌انداز ایمونوتراپی قلبی مبتنی بر طحال را برای پیشگیری از نارسایی قلبی در بیماران پس از سکته قلبی نشان می‌دهد؛ درمانی که می‌تواند برای میلیون‌ها نفر در چهان هر ساله قابل استفاده باشد.

این تحقیق در نشریه Circulation منتشر شده است.