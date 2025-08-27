پخش زنده
شبکه ورزش سیما در سه سال گذشته در چند فصل برنامهای به نام همه فن حریف با موضوع استعدادیابی کشتی را پخش کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامهای که با حضور سرمربیان تیمهای ملی کشتی به عنوان داور و هادی عامل گزارشگر سرشناس کشتی با اقبال مخاطبان این شبکه همراه بوده است.
نکته جالب توجه اینکه مسابقات کشتی آزاد جوانان و نوجوانان جهان این دوره، دوباره نام همه فن حریف شبکه ورزش را بر سر زبانها انداخته است.
در کشتی جوانان جهان مهدی یوسفی و اهورا خاطری در وزنهای ۷۹ و ۶۱ کیلوگرم به مدالهای ارزشمند طلا و نقره رسیدند و همچنین در نوجوانان جهان در وزن ۴۸ کیلو سینا بوستانی و در ۶۵ کیلوگرم مرتضی حاج ملا محمدی به مدالهای نقره و برنز دست پیدا کردند.
چهار استعدادی که در فصل اول و دوم برنامه همه فن حریف شبکه ورزش توسط مربیان تیمهای ملی شناخته شدند و تا سکوهای قهرمانی جهان پیش رفتند.
این اتفاق نقش بسیار مهم رسانه ملی در ایجاد انگیزه و کشف استعدادهای ورزشی را با ساخت برنامههای استعدادیابی همچون همه فن حریف شبکه ورزش نمایان میکند.
اتفاقی که در چند سال گذشته در زمینههای غیر ورزشی هم مثل بازیگری، خوانندگی و اجرا در برنامههای استعدادیابی شبکههای سیما مشابه آن به وقوع پیوسته است.