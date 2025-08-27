حمله همزمان دو قدرت هستهای، تأثیری بر ادامه راه ایران نداشت
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا با تأکید بر فروریختن هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستی، گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه ثابت شد حتی حمله همزمان دو قدرت هستهای نیز تأثیری بر ادامه راه ما ندارد و ما همچنان ایستادهایم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، سردار سرتیپ پاسدار «رسول سناییراد» معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا در گفتوگویی، در تحلیل دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه و با اشاره به شکست طرحهای دشمن برای تسلیمکردن ایران، اظهار داشت: دشمن تصور میکرد که با بهرهگیری از تجربیات گذشته و همه ظرفیتهای راهبردی خود، میتواند در مدت کوتاهی کار جمهوری اسلامی ایران را یک سره کند؛ اما ورود آمریکا به جنگ، اولین نشانه قطعی شکست صهیونیستها بود و در نهایت نیز درخواست آتشبس دادند.
سردار سناییراد با بیان اینکه دشمن به هیچیک از اهداف اعلامی خود نرسید، افزود: هدف ظاهری دشمن ضربهزدن به زیرساختهای هستهای و موشکی بود، اما آنها عرصه گستردهتری را دنبال میکردند که همان «فروپاشی نظام» و حتی «تجزیه ایران» بود؛ فراخوان گروههای ضد انقلاب، حمله به مراکزی مانند یگان ویژه نیروی انتظامی، بمباران غرب کشور و اظهارات وقیحانه وزیر خارجه آمریکا مبنی بر ارائه سلاح به مردم ایران، همگی بخشی از این طرح کثیف دشمنان برای تجزیه کشور در قالب «طرح خاورمیانه جدید» بود.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا خاطرنشان کرد: هدف نهایی دشمن، تجزیه کشورهای بزرگ و قدرتمند منطقه به واحدهای سیاسی کوچک و فاقد قدرت بود و در این راستا بر مؤلفههای قدرت ایران از جمله برنامه هستهای و موشکی متمرکز شده بودند. آنها تصور میکردند که با حمله به مراکز فرماندهی و ایجاد شوک، به اهداف خود خواهند رسید، اما الحمدلله نتیجه برعکس شد.
وی با تأکید بر اینکه ملت ایران منسجمتر در برابر توطئههای دشمن ایستادگی کرد، گفت: رزمندگان ما از روز چهارم نبرد، معادلات را به نفع خود برگرداندند. رشادت رزمندگان تحت هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و همراهی مردم، نتیجه جنگ را تغییر داد تا جایی که دشمن شاهد ویرانیهایی در تلآویو و حیفا بود که در تاریخ جنگهای خود هرگز تجربه نکرده بود.
سردار سناییراد افزود: در نقطه مقابلِ انسجام مردم ما، در جبهه دشمن شکاف و چنددستگی به وجود آمد. نتیجه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اثبات استحکام نظام، اقتدار نیروهای مسلح، اعتبار جهانی ایران و تقویت اعتمادبهنفس برای همه کسانی بود که در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، مشغول مقاومت هستند؛ همچنین ثابت شد که حتی حمله همزمان دو قدرت هستهای نیز تأثیری بر ادامه راه ما ندارد و ما همچنان ایستادهایم.
معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به دستاوردهای فرهنگی جنگ تحمیلی و این نکته که امروز نسلهای جدید ما تجربه مستقیم جنگ را دارند، عنوان کرد: هیمنه آمریکا و رژیم صهیونیستی فرو ریخته است؛ این امر زمینههای مقاومت را برای آینده تقویت کرده و رزمندگان ما به تجارب و برآوردهای جدیدی دست یافتهاند.
وی در پایان با اشاره به مدیریت موفق بحران در عرصه اقتصادی و معیشتی در جنگ تحمیلی، خاطرنشان کرد: در طول جنگ، هیچ کمبود محسوسی در زندگی مردم به وجود نیامد و این خود از دستاوردهای بزرگ این دوره بود که در آینده نیز قدرت ما را مضاعف خواهد کرد.