مدیرکل امور مالیاتی خوزستان از واریز ۵هزار و۷۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی ۴ ماه نخست امسال، به حساب استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان گفت: اداره کل امور مالیاتی خوزستان در ۴ ماه نخست امسال، ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی و سلامت برای جبران خسارات زیستمحیطی و تقویت زیرساختهای درمانی استان واریز کرد.
علی خورشیدی افزود: مبلغی حدود ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به شهرداریها و بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان نیز به دهیاریها، فرمانداریهای مناطق فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان پرداخت شده است.
وی گفت: این موفقیت حاصل تلاشهای شبانهروزی و پیگیرانه همکاران این اداره کل است که با دقت و تعهد، فرآیند مطالبه و وصول این مبالغ را به صورت مؤثر مدیریت کردند.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: طبق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، این وجوه که از واحدهای آلاینده وصول میشود، بر اساس محل استقرار واحد مذکور توزیع شده و هدف اصلی آن جبران خسارات زیستمحیطی، ارتقای زیرساختهای محیطزیستی و بهبود کیفیت زندگی در مناطق آسیبدیده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان خوزستان یادآور شد: نرخ این عوارض با تشخیص سازمان حفاظت محیطزیست، بر اساس معیارهایی نظیر شدت و نوع آلایندگی، در سه سطح ۰.۵، ۱ و ۱.۵ درصد اعمال می شود.
تأمین مالی پروژههای سلامت و درمان
خورشیدی تاکید کرد: در بخش دیگری از این گزارش مالیاتی اعلام شد که در همین بازه زمانی، مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده تحت عنوان «مالیات سلامت» به بخش بهداشت و درمان استان واریز شده است.
هدف اصلی منابعی که در راستای اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته تقویت زیرساختهای درمانی، تأمین دارو، توسعه خدمات سلامت در مناطق محروم و حمایت از بیماران خاص عنوان شده است.
وی بیان داشت: بر اساس دستورالعملهای اجرایی، ادارات امور مالیاتی موظفند حداقل نرخ دو درصد از ارزش کالاهای آسیبرسان به سلامت را به عنوان عوارض سلامت وصول کنند.
شفافیت و نظارت؛ اولویت اصلی
خورشیدی در ادامه به افزایش شفافیت و نظارت بر نحوه هزینهکرد این منابع در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شاهد اجرای طرح های مؤثری از جمله احداث تصفیهخانهها، توسعه فضای سبز، مدیریت پسماند و آموزش جوامع محلی بودهایم.