مجری خط ۴ مترو تهران گفت:عملیات اجرایی مرحله نخست طرح تکمیل پایانه شهید کلاهدوز که شامل تجهیز و راه اندازی سالن‌های تعمیراتی مکمل است، در حال پیگیری بوده و با بهره برداری از آن، پایانه‌های صادقیه و فتح آباد نیز منتفع خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, "حسن ایزانلو" در خصوص آخرین وضع طرح تکمیل پایانه شهید کلاهدوز گفت: یکی از ملزومات بهره وری حداکثری از خطوط شبکه مترو، فراهم بودن پایانه‌های تعمیراتی و پارکینگ قطار‌های شهری در ابتدا و انتهای هر خط است. در خط ۴ نیز پایانه شهید کلاهدوز نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات رسانی به شهروندان و مراجعان مترو داشته و تکمیل آن، ثمرات فراوانی برای این خط دارد؛ ضمن آنکه افزایش ظرفیت و تنوع خدمات پایانه مذکور، به کاهش بار عظیم تعمیراتی پایانه‌های صادقیه و فتح آباد هم کمک می‌کند.



مجری خط ۴ در ادامه با اشاره به ساخت سوله‌های جدید تعمیراتی و تجهیز برخی سوله‌های ساخته شده قبلی در پایانه شهید کلاهدوز، گفت: بخش‌هایی از قبیل سالن تراش چرخ، سوله تعمیرات استاتیک و مترو واش، مستحدثاتی هستند که در حال ساخت و یا تجهیز بوده و در صورت تامین به موقع منابع مالی، امکان افتتاح آنها در این دوره مدیریت شهری وجود دارد.



وی گفت: فاز نخست این پایانه که در دهه ۹۰ خورشیدی افتتاح شده است، صرفاً کارکرد پارکینگ برای قطار‌های شهری را دارد، اما با تکمیل فاز‌های بعدی پایانه، تعمیرات سطوح ۲، ۳ و ۴ قطار‌ها قابلیت اجرا در آن را پیدا خواهد کرد.



ایزانلو با اشاره به سایر طرحهای در حال اجرای خط ۴ افزود: ورودی‌های شرقی و شمالی ایستگاه در حال بهره برداری علامه جعفری در دست تکمیل بوده و همچنین مراحل مربوط به شروع عملیات اجرایی ایستگاه‌های دیگر بخش توسعه غربی خط ۴ شامل ایستگاه آیت ا... کاشانی و ایستگاه میدان چهارباغ را پیگیری می‌کنیم تا اهالی غرب پایتخت، دسترسی آسانتری به این خط و البته کل شبکه مترو تهران پیدا کنند.