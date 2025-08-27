معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی بر پیگیری تقویت تشکل‌های مردمی و ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: حمایت‌های قانونی و قراردادی برای بخش خصوصی باید با قائل شدن حیثیت و هویت همراه باشد تا منافع فردی و بخشی در خدمت منافع ملی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مریم جلالی در سفر خود به شهرستان خدابنده در هفته دولت گفت: میراث فرهنگی محور توسعه شهرستان خدابنده است و گردشگری این شهرستان نیاز به داستان سرایی دارد.

وی بر لزوم ایجاد یک “دال مرکزی” برای توسعه این شهرستان تأکید و اظهار کرد: میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند این محوریت را تشکیل دهد و کلیه حوزه‌های توسعه دیگر را ذیل خود قرار داده و تسهیلگری کند.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور گفت: ظرفیت‌های شهرستان خدابنده در حوزه «اقتصاد خلاق» و «اقتصاد هویت‌بنیان»، آن را «اقیانوسی آبی» برای مدیریت و اجرای طرح‌های نو و بکر توصیف کرد.

جلالی گفت: قدرت نرم امروز در گرو روایت‌های قدرتمند است. ظرفیت‌های بی‌نظیر قیدار نبی (ع) و شیخ سهروردی، امکان تولید ادبیات و روایت‌هایی را فراهم می‌آورد که می‌تواند نگاه مخاطبان و سرمایه‌گذاران را جلب کند.

وی بیان کرد: هرگونه عملیات توسعه‌ای دیگر، از جمله جاده، برق، گاز، آب و آموزش، باید با محوریت این حوزه پیش برود.

جلالی با اشاره به جلسه با معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص «مسیر اشراق» و اختصاص بودجه ویژه برای این محور، گفت: جشنواره‌هایی مانند گردو یا سیب‌زمینی، مانند جرقه‌ای هستند که اگر با مواد لازم همراه نشوند، نور و حرارتی ایجاد نمی‌کنند. ما باید از این جرقه‌ها در راستای تحقق هدف اصلی، یعنی توسعه شهرستان، استفاده کنیم.

معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور افزود:با تأکید بر لزوم توجه به رویکرد‌های مختلف توسعه، از جمله جنبه‌های مذهبی، وضعیت جوانان، کودکان، و نقش زنان در صنایع دستی (که در زنجان بیشتر مردانه است)، خواستار ایجاد پیوستگی و هم‌افزایی شد.

جلالی با اشاره به شعار «وفاق» دولت چهاردهم، گفت: این وفاق باید در عمل، رویکرد و کارکرد نیز نمود پیدا کند و رفاقت بین دستگاه‌ها شکل بگیرد.

وی گفت: با توجه به ظرفیت‌های خدابنده، باید وضعیت موجود را به سمت ظرفیت‌ها هدایت کنیم. سهم هر دستگاه و هر نهاد در این مسیر باید مشخص شود و از تشکل‌ها و انجمن‌ها نیز غافل نشویم.

معاون وزیر با اشاره به رمان «قیدار» اثر امیرخانی، گفت: ما باید بهانه‌های مختلفی برای حساس کردن مردم نسبت به ظرفیت‌هایشان پیدا کنیم؛ همانطور که در دهه ۷۰ میلادی، فروشندگان کلنگ در کنار جویندگان طلا، ثروتمند شدند، اقتصاد خلاق و فرهنگ نیز می‌تواند مانند آن کلنگ‌فروش، موجب توسعه و درآمدزایی شود.

جلالی همچنین به ظرفیت‌های مشترک همچون ابوعلی سینا و شیخ سهروردی اشاره کرد و گفت: می‌توان این دو شخصیت را به هم وصل کرد و روایت‌هایی برای جذب مخاطب خلق کرد. خدابنده نیز با ایجاد روایت‌های متنوع در فصول مختلف، می‌تواند گردشگران را جذب کند.

وی با اشاره به اهمیت همکاری دانشگاه‌ها و استفاده از ابزار‌های نوین توسط نسل جوان، افزود: دانشجویان می‌توانند با ابزار‌های امروزی، بسیاری از کار‌ها را سریع‌تر انجام دهند؛ آنچه که برای ما یک هفته زمان می‌برد، برای آنها در ۱۰ دقیقه انجام می‌شود.

معاون وزیر میراث فرهنگی بر پیگیری تقویت تشکل‌های مردمی و ایجاد جذابیت برای بخش خصوصی توسط وزارتخانه تأکید کرد و گفت: حمایت‌های قانونی و قراردادی برای بخش خصوصی باید با قائل شدن حیثیت و هویت همراه باشد تا منافع فردی و بخشی در خدمت منافع ملی قرار گیرد.

وی گفت: پیگیری طرح‌هایی مانند «نان اردک» به عنوان جاذبه جدید گردشگری و ایجاد «کریدور فرهنگی» با همکاری بخش خصوصی اشاره کرد.