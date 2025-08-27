پخش زنده
بیش از ۱۰۰ بسته معیشتی شامل برنج، روغن، گوشت و ماکارونی بین نیازمندان شهر بهمن توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسین نعمتالهی، مسئول موسسه خیریه فاطمیه شهر بهمن، اعلام کرد: در دو ماه گذشته این دومین محله است که بستههای معیشتی بین نیازمندان توزیع میشود.
وی افزود: هر بسته معیشتی شامل برنج، روغن، گوشت و ماکارونی بوده و ارزش هر بسته حدود ۷۰۰ هزار تومان است.
مسئول موسسه خیریه فاطمیه شهر بهمن با تأکید بر ادامه کمکرسانی به نیازمندان گفت: این اقدامات با هدف کاهش مشکلات معیشتی خانوادههای محروم و حمایت از آنها در دستور کار موسسه قرار دارد.