پژوهشگر اقتصادی گفت: ورود بنزین سوپر به بورس انرژی، نه‌تنها گامی برای شفافیت قیمتی است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تحول در نظام یارانه‌ای و فرهنگ مصرف سوخت در کشور شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جیهانی در گفت‌وگویی رادیویی، با اشاره به عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی، تأکید کرد که این اتفاق برای مصرف‌کننده نهایی تغییر قابل توجهی ایجاد نمی‌کند، مگر برای گروهی که به کیفیت سوخت اهمیت می‌دهند و به‌دنبال بهبود عملکرد خودرو هستند.

او افزود: «پیش از این، مالکان خودروهای خارجی مجبور به استفاده از مکمل‌های گران‌قیمت برای افزایش اکتان بنزین بودند؛ اما اکنون می‌توانند با هزینه کمتر، سوخت با کیفیت بالاتر تهیه کنند.»

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در نظام یارانه‌ها، عرضه این نوع بنزین در بورس را گامی برای تغییر نگاه عمومی به قیمت واقعی انرژی دانست.

به باور جیهانی، چنین اقداماتی ذهنیت جامعه را نسبت به ارزش واقعی سوخت و میزان یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند، اصلاح می‌کند و می‌تواند منجر به اصلاح رفتار مصرفی شود.

این استاد دانشگاه همچنین به ساختار توزیع سوخت در کشور اشاره کرد و گفت: «بخش‌هایی از زنجیره توزیع در اختیار نهادهای خصوصی یا خصولتی است و تولید نیز عمدتاً توسط پالایشگاه‌های سهامی عام انجام می‌شود؛ اما قیمت‌ها همچنان به‌صورت دستوری تعیین می‌شوند.»

وی افزود: «دولت به‌دلیل هزینه‌های سنگین یارانه سوخت و افزایش واردات، تمایل دارد از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد و مکانیزم بازار را جایگزین آن کند.»

جیهانی با اشاره به مخالفت اولیه برخی اتحادیه‌ها با این تصمیم، تصریح کرد: «در نهایت، عرضه بنزین سوپر در بورس انرژی به نفع مصرف‌کننده تمام شد؛ چراکه قیمت‌ها اکنون بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و امکان اعمال قیمت‌های غیرمنطقی توسط جایگاه‌داران از بین می‌رود.»

او خاطرنشان کرد: «با این تحول، تنها عامل تفاوت قیمت در مناطق مختلف، هزینه‌های حمل‌ونقل خواهد بود و قیمت پایه به‌صورت شفاف و قابل رصد خواهد بود. این روند، زمینه‌ساز حرکت به‌سمت بازار رقابتی، کاهش دخالت‌های قیمتی، و شفافیت در سیاست‌های انرژی کشور است.»