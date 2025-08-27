نخستین تجربه نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در ایجاد کتابخانه سبز، هم‌زمان با هفته دولت و با حضور جمعی از مسئولان استانی، خیرین و فعالان فرهنگی در شهر ساری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما این کتابخانه با بهره‌گیری از اصول طراحی پایدار و استاندارد‌های ساختمان سبز احداث شده و به عنوان نمادی از پیوند میان فرهنگ و طبیعت معرفی شد.

در این مجموعه، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی، جمع‌آوری و استفاده از آب باران، به‌کارگیری مصالح دوستدار محیط زیست و ایجاد فضا‌های آموزشی و خلاقانه برای کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است.

هدف از ایجاد این کتابخانه، علاوه بر ترویج فرهنگ کتابخوانی و دسترسی به منابع علمی و فرهنگی، ارتقای آگاهی‌های زیست‌محیطی و آشنا کردن نسل جدید با اهمیت حفاظت از محیط زیست بیان شده است.

افتتاح این کتابخانه سبز، به عنوان نخستین نمونه در کشور، می‌تواند سرآغازی برای توسعه فضا‌های فرهنگی همسو با طبیعت در سایر شهر‌های ایران باشد.