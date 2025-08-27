در عملیات مشترک نیرو‌های فنی شرکت برق مشهد و مراجع نظارتی، ۹۰ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز شناسایی و جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام شرکت توانیر، این دستگاه‌ها عمدتاً در اماکن مسکونی و تجاری و در برخی موارد به صورت مخفیانه در انبار و پشت‌بام ساختمان‌ها نصب شده بودند. مجموع توان مصرفی آنها بیش از ۲۶۰ کیلووات برآورد شده که معادل مصرف برق صد‌ها خانوار شهری است.

در جریان این عملیات، برق مشترکان متخلف قطع و انشعاب‌های غیرمجاز جمع‌آوری شد و بخشی از تجهیزات نیز در حال انتقال و اختفا توسط افراد سودجو کشف و توقیف شد.

اقدامات یادشده برای مقابله با استفاده غیرقانونی از برق یارانه‌ای و جلوگیری از اختلال در شبکه توزیع برق انجام می‌شود و شرکت توانیر تاکید کرده است که شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز با جدیت ادامه خواهد داشت.

شهروندان می‌توانند با گزارش محل فعالیت ماینر‌های غیرمجاز از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱، به ازای معرفی هر دستگاه ماینر، یک میلیون تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.