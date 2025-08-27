پخش زنده
یادواره شهید ناخداسوم یدالله بایندر با حضور استاندار گیلان، درموزه بندرانزلی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ در این مراسم دکتر حق شناس استاندار گیلان و همراهان با حضور در مرقد شهید بایندر، احترام نظامی به جا آوردند.
استاندار گیلان در این مراسم گفت: برادران شهید غلامعلی و یدالله بایندر سال ۱۳۲۰ در جریان جنگ جهانی دوم برای دفاع از خاک ایران و سربلندی این مرز و بوم، با روسها جنگیدند تا به شهادت رسیدند.
هادی حق شناس افزود: دشمنان ما بدانند که کشورمان، هنوز فرزندان رشید و از جان گذشتهای همچون بایندرها دارد که با نثار جان خود از خاک ایران دفاع میکنند.
وی در ادامه از ارتش جمهوری اسلامی ایران برای انتقال مقبره شهید ناخدا سوم یدالله بایندر به موزه بندرانزلی قدردانی کرد.