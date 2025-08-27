مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان گفت: در هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی ۳۵ پروژه راهداری در این استان برنامه ریزی شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ احسان منصور کیایی هدف از این طرح‌ها را ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در جاده‌ها برشمرد و گفت : برای بهره برداری از این طرح‌ها ۹ هزار و ۴۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۲ پروژه به بهره برداری می‌رسد، افزود: برای این طرح‌ها در مجموع بالغ بر سه هزار و ۴۶۶ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.م

دیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه عملیات اجرایی ۲۳ پروژه راهداری طی هفته دولت آغاز می شود افزود : برای این طرح‌ها نیز پنج هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال اعتبار هزینه کرد می‌شود.

منصور کیایی تصریح کرد: بهسازی و روکش آسفالت محور‌های اصلی و روستایی و تعریض مرمت ابنیه فنی و احداث راه‌های روستایی در برنامه‌های هفته دولت است