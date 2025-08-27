به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دانشگاه میزوری، این مطالعه داده‌های بیش از 75,000 نفر با سابقه ضربه مغزی (TBI) خفیف، متوسط یا شدید را در بازه زمانی 2000 تا 2024 بررسی کرده است. نتایج نشان داد افرادی که TBI متوسط تا شدید داشتند، خطر ابتلا به تومور مغزی بدخیم در آن‌ها به‌طور قابل توجهی بالاتر از افراد بدون سابقه TBI بود.

دکتر سعف ایزی، نویسنده ارشد و متخصص مغز و اعصاب، گفت: «این نتایج هشداردهنده است. تحقیقات ما در پنج سال گذشته نشان داده که ضربه مغزی یک وضعیت مزمن است و اثرات بلندمدت دارد. حالا شواهدی از افزایش خطر تومور مغزی بدخیم نیز وجود دارد که ضرورت پایش طولانی‌مدت را برای همه افراد با سابقه ضربه مغزی نشان می‌دهد.»

وی افزود: «با توجه به یافته‌های پیشین ما که ضربه مغزی را با بیماری‌های قلبی و عروقی مرتبط می‌کرد، این مطالعه اهمیت مراقبت و نظارت بلندمدت را بیش از پیش برجسته می‌کند.»

محققان شدت ضربه مغزی را به سه دسته خفیف، متوسط و شدید تقسیم کردند. موارد بررسی شده شامل حوادث رانندگی، سقوط و سایر آسیب‌ها بود. در افراد با ضربه مغزی متوسط و شدید، 0.6 درصد (87 نفر از 14,944 نفر) طی 3 تا 5 سال پس از آسیب به تومور مغزی مبتلا شدند که بالاتر از گروه کنترل بود. موارد خفیف TBI، مانند ضربه مغزی ناشی از زمین خوردن، با افزایش خطر تومور مرتبط نبودند.

پژوهشگران تأکید کردند که هدف این مطالعه اثبات رابطه علت و معلولی بین ضربه مغزی متوسط تا شدید و تومورهای بدخیم نبوده است، بلکه بررسی وجود ارتباط آماری بوده و نیاز به مطالعات بیشتر برای تعیین علت دارد.

این مطالعه با همکاری دانشگاه‌های Northwestern، کالیفرنیا سانفرانسیسکو، Texas Health Science Center و University of Missouri انجام شد. پیش از این، پژوهشی نشان داده بود که سربازان جنگ عراق و افغانستان با سابقه ضربه مغزی خطر بالاتری برای تومور مغزی دارند، اما مطالعات بر جمعیت غیرنظامی نتایج متناقضی داشتند.

مطالعات پیشین Mass General Brigham نشان داده بود که ضربه مغزی می‌تواند با اضطراب، افسردگی و دیگر بیماری‌های عصبی، روانی و قلبی مرتبط باشد، اما مطالعه فعلی بر توسعه تومورهای بدخیم مغزی متمرکز بود.

پژوهشگران قصد دارند در مطالعات بعدی، ارتباط بین محل آسیب مغزی و محل ایجاد تومورها را بررسی کنند و همچنین اثر ضربه‌های مکرر مانند سقوط‌های پی‌درپی را مورد مطالعه قرار دهند.

دکتر ساندرو مارینی، نویسنده اصلی و متخصص مغز و اعصاب، گفت: «اگرچه خطر تومور بعد از ضربه مغزی افزایش یافته، اما همچنان در سطح کلی پایین است. با این حال، تومور مغزی بیماری مخربی است و اغلب در مراحل پیشرفته تشخیص داده می‌شود. اکنون ما راه را برای پایش دقیق‌تر بیماران با سابقه ضربه مغزی هموار کرده‌ایم.»

این یافته‌ها در نشریه JAMA Network Open منتشر شد.