سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفت: با رای نمایندگان محمد سرگزی برای یک دورهی یک ساله مجدد به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید کریم در تشریح نشست امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: در جلسه امروز که با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد اعضای هیئت رئیسه کمیسیون برای اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم انتخاب شدند و بر اساس این و با انتخاب اعضا، محمد سرگزی نماینده زابل به عنوان رئیس، محمدحسین محمدی نماینده سلسله و دلفان نایب رئیس اول، عثمان سالاری نماینده تربت جام و باخرز به عنوان نایب رئیس دوم و سلمان زارع نماینده مردم لاهیجان و محمد نور دهانی نماینده مردم سراوان به عنوان دبیران اول و دوم انتخاب شدند. بنده نیز به عنوان سخنگو با رای نمایندگان انتخاب شدم.