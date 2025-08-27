با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور بهره برداری از ۱۲۳ طرح هادی و آسفالت معابر روستایی در آذربایجان‌غربی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بهره‌برداری از ۱۲۳ طرح طرح هادی و آسفالت معابر روستایی استان صبح امروز با حضور عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به صورت نمادین در شهرستان خوی آغاز شد.

این طرح ها با اعتبار بالغ بر یک هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی درحاشیه این مراسم با اشاره به بهره‌برداری از هزار واحد نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی گفت: در این هفته ۷۰۰ قطعه زمین روستایی واگذار و برای ۵۸۴ واحد نیز زمین رایگان تخصیص یافت.

علیرضا مقدم، افزود: ۷۴۰ واحد مسکن در قالب نهضت ملی مسکن شهری کلنگ‌زنی شد و ۵۰ واحد نیز به بهره‌برداری رسید. همچنین سه‌هزار جلد سند مالکیت روستایی و شهری در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت به متقاضیان تحویل داده شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اجرای این طرح‌ها را گامی مهم در تحقق عدالت اجتماعی، بهبود خدمات زیربنایی و تسریع روند خانه‌دار شدن اقشار مختلف دانست.