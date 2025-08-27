آغاز اجرای ۹۰ طرح عمرانی و اقتصادی در دشتی
همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی ۹۰ طرح عمرانی و اقتصادی با مجموع سرمایهگذاری بیش از هفت هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان با حضور استاندار بوشهر در شهرستان دشتی آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در مراسم افتتاح طرحهای شهرستان دشتی به مناسبت هفته دولت، گفت: عملیات اجرایی و افتتاح ۹۰ طرح در حوزههای مختلف عمرانی و اقتصادی در این شهرستان آغاز شد که برای اجرای آنها بیش از هفت هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
وی یکی از طرحهای شاخص و تاثیرگذار این مجموعه را ساخت نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی عنوان کرد و افزود: این طرح با مشارکت بانک گردشگری و شرکت توسعه انرژی نفت و گاز لاوان اجرا میشود و نه تنها برای توسعه شهرستان دشتی، بلکه برای کل استان بوشهر و حتی رفع ناترازی انرژی در کشور نیز بسیار موثر خواهد بود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه سرمایهگذاران قول دادهاند بخشی از این نیروگاه تا قبل از پایان سال و پیش از اوج مصرف سال آینده به بهرهبرداری برسد، اظهار امیدواری کرد که این طرح بر اساس برنامه زمانبندی محقق شود.
وی در ادامه به اولویت دولت بر عدالت در فضای آموزشی اشاره کرد و گفت: خرسندیم که در راستای اجرای سند تدوین شده توسعه عدالت آموزشی و رفع کاستیها در این عرصه، امروز عملیات اجرایی ۵ طرح آموزشی در شهرستان دشتی آغاز شد.
زارع با اشاره به اینکه شهرستان دشتی از نظر برخورداری از تجهیزات آموزشی پایینتر از میانگین استان قرار دارد، افزود: این طرحها که شامل ساخت مدارس ۱۲ و ۶ کلاسی است، با مشارکت ارزشمند خیران آغاز به کار کرده و امیدواریم تعداد زیادی از آنها تا سال آینده و حداکثر در دو فصل آموزشی آینده، در اختیار دانشآموزان عزیز قرار گیرد.
استاندار بوشهر در پایان، اجرای این حجم از طرحها را نشانهای از عزم جدی دولت برای توسعه متوازن و رفع محرومیت دانست و قدردانی خود را از همه سرمایهگذاران، خیران و مسئولانی که در به ثمر رسیدن این طرحها همکاری داشتهاند، اعلام کرد.