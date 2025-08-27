آغاز اجرای ۹۰ طرح عمرانی و اقتصادی در دشتی

همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی ۹۰ طرح عمرانی و اقتصادی با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از هفت هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان با حضور استاندار بوشهر در شهرستان دشتی آغاز شد.