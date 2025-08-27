به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیگ ملت‌های والیبال زنان آسیای مرکزی (کاوا) ۱۹ تا ۲۵ مهر به میزبانی نپال و بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۱۶ تا ۳۰ آبان در ریاض پایتخت عربستان سعودی، دو رویداد پیش روی تیم ملی والیبال زنان ایران در سال ۱۴۰۴ است.

همچنین تیم زیر ۱۸ سال دختران ایران در چهارمین دوره بازی‌های المپیک آسیایی نوجوانان در بحرین شرکت خواهد کرد.

لی دو هی، سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران ۴۰ بازیکن را به دومین اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی بزرگسالان (۲۲ نفر) و زیر ۱۸ سال (۱۸ بازیکن) دعوت کرد که این اردو‌ها از هفتم شهریور در کمپ تیم‌های ملی والیبال زنان در مجموعه ورزشی آزادی تهران شروع می‌شود.

آیدا باقرنیا، سانیا بحری سفیدی، هستی واحدی، لعیا افزونی، معصومه قدمی، مبینا کریمی بیستگانی، نگار حسینی، آیدا ولی نژاد، فاطمه کاویانی کتولی، یسنا آهنکوب، یلدا جعفری، کیانا صیدی، ستایش شعبانی، زهرا یزدان کیش، نگار عباسی، مریم قاضی راد، کیمیا صفری و ستایش سادات حسینی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم زیر ۱۸ سال زنان هستند.

آیتک سلامت، غزاله بستان، کیمیا کیانی، حورا محمدی، نگار هاشمی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، مبینا غفاریان، هستی واحدی، سپینود دست برجن، زهرا رضایی، الهه پورصالح، شقایق حسن خانی، فاطمه منظوری، معصومه قدمی، فاطمه خلیلی، زهرا صالحی، زهرا مغانی، پریا حاجتمند، رویا فرخی، نازنین علیزاده و دیانا رشیدی ۲۲ بازیکن دعوت شده به دومین اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال زنان هستند.