فصل دوم «مدهوش» با موضوع هوش مصنوعی از شبکه آموزش و «دکتر شکلات» سریالی هیجان‌انگیز با فضای پزشکی و رازآلود از شبکه سلامت روی آنتن می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مدهوش» به تهیه‌کنندگی الهام ونکی با محوریت هوش مصنوعی روز‌های فرد ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود.

فصل دوم مجموعه تلویزیونی «مدهوش» در ۳۰ قسمت ۳۰ دقیقه‌ای تولید شده و هر قسمت از این برنامه شامل دو بخش است؛ در بخش آموزش، نوجوانان نخبه هوش مصنوعی به زبان ساده و کاربردی، حل مسائل روزمره هم‌سن‌وسالان خود با ابزار‌های هوش مصنوعی را آموزش می‌دهند و در بخش گفت‌و‌گو، فعالان استارتاپی، نخبگان جهانی و متخصصان این حوزه به پرسش‌های نوجوانان درباره آینده و کسب‌وکار پاسخ می‌دهند.

همچنین سه قسمت ویژه برای معلمان طراحی شده است تا با شیوه‌های بهره‌گیری آموزشی از هوش مصنوعی آشنا شوند.

از تیتراژ آغاز و پایان تا معرفی مهمانان، طراحی گرافیک و حتی دکور برنامه، همگی با بهره‌گیری از ابزار‌های هوش مصنوعی ساخته شده است.

«مدهوش» با نگاهی آینده‌محور تلاش دارد نوجوانان را برای ایفای نقش مؤثر در ساخت آینده کشور آماده کند.

سریال «دکتر شکلات»

«دکتر شکلات» عنوان سریالی هیجان‌انگیز با فضای پزشکی و رازآلود است که در سال ۲۰۲۳ توسط ژاپن تولید شده و از سوم شهریور، در قالب ۱۰ قسمت، با پخش روزانه ساعت ۱۷ و بازپخش در ساعت ۲۴ در شبکه سلامت به نمایش درآمده است.

سریال ژاپنی «دکتر شکلات» به کارگردانی ناگومو سی‌ایچی و ساکوما نوریوشی اثری تلفیقی از ژانر‌های پزشکی، معمایی و هیجان‌انگیز است که داستانی متفاوت و پرکشش را روایت می‌کند.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: در دنیای زیرزمینی و مخفی پزشکی ژاپن، تیمی ناشناس و فوق العاده حرفه‌ای وجود دارد که جراحی‌های بسیار خطرناک و پیچیده را با موفقیت انجام می‌دهد.

رئیس این گروه، بر خلاف تمام انتظارات، یک دختر نابغه ۱۰ ساله به نام یویی تراشیما است که به عنوان «دکتر شکلات» شناخته می‌شود.

یویی، با وجود سن کم، توانایی‌های خارق العاده‌ای در آناتومی، تشخیص بالینی و جراحی دارد، اما گذشته اش تاریک و پر از درد است.

او شاهد کشته شدن پدر و مادرش در یک انفجار مرموز بوده و از آن زمان تصمیم گرفته تا با استفاده از استعداد و آموزه‌های پدرش حقیقت پشت این جنایت را کشف کند و انتقام بگیرد.

در این راه او با مردی مرموز به نام نودا تتسویا (معروف به معلم) همکاری می‌کند. پزشکی که به دلیل یک حادثه، اکنون دست راستش مصنوعی است و اجازه طبابت رسمی ندارد.

او نقش مربی و محافظ یویی را بازی می‌کند و با کمک یک تیم مخفی از پزشکان، پرستاران و مهندسان به نجات جان بیمارانی می‌پردازند که از طریق رسمی امیدی برای نجات ندارند، اما ...

کنتارو ساکاگوچی، شیرو‌یاما نوا و ناناسه نیشینو در این سریال بازی کرده‌اند.

سریال «دکتر شکلات» از سوم شهریور به صورت روزانه ساعت ۱۷ روی آنتن رفته و تکرار آن در ساعت ۲۴ پخش می‌شود.