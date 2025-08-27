پخش زنده
مدیرکل مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر گفت: با راهاندازی سامانههای هوشمند ملی در شبکه برق، مصرف لحظهای استانها بهصورت دقیق رصد میشود و علاوه بر تقسیم عادلانه سهمیهها، هزاران دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز شناسایی و توقیف شده است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کفیلی با اشاره به ایجاد سامانههای هوشمند مدیریت بار افزود: این سامانهها دادههای دما، بار شبکه و حساسیت فیدرها را دریافت و سهمیه هر بخش را بهطور دقیق محاسبه میکنند.
وی از ابتکارصندوق انرژی خبر داد و گفت: کاهش یا تخطی استانها را ذخیره کرده و در زمانهای نیاز، بهصورت عادلانه جبران میکند.
مدیرکل مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع درباره ماینرهای غیرمجاز نیز گفت: با تعریف ۱۸ شاخص در سامانههای هوشمند و بکارگیری هوش مصنوعی رفتار نامتعارف مشترکین مشکوک به رمزارز شناسایی و به مراجع ذیربط معرفی میشوند که تاکنون بالغ بر هزاران دستگاه غیرمجاز کشف و توقیف شده است.
کفیلی همچنین مشارکت مستقیم مردم در مدیریت مصرف را یکی از دستاوردهای مهم دانست و تأکید کرد: پیامکهای هشدار برای کاهش داوطلبانه مصرف، جایگزین خاموشیهای سختگیرانه خواهد شد.