معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان گفت: همزمان با هفته دولت طرح ملی «میدان پویا» با استقبال دانش آموزان خانواده‌ها در پارک شاپوری خرم‌آباد آغاز شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان در حاشیه اجرای طرح «میدان پویا» در خرم‌آباد گفت: این طرح با چهار محور «شهر پویا، خانواده پویا، دانش‌آموز پویا و رویداد پویا» به اجرا درمی‌آید و هدف آن ارتقای سلامت، گسترش ورزش همگانی و ایجاد نشاط اجتماعی است.

امین جمشیدی اظهار کرد: تمام برنامه‌های حوزه تربیت‌بدنی و سلامت از مدرسه تا خانواده و اجتماع، در این قالب منسجم اجرا خواهد شد تا به یک گفتمان واحد در سطح کشور تبدیل شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه دانش‌آموز پویا شامل آموزش مهارت‌ها و فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان است، ادامه داد: رویداد پویا به مسابقات درون و برون‌مدرسه‌ای و المپیاد‌های ورزشی اختصاص دارد.

جمشیدی اضافه کرد: خانواده پویا بر مبنای طرح‌های خانواده‌محور نظیر طرح شهید خرازی اجرا می‌شود و شهر پویا نیز با تلفیق همه این برنامه‌ها، نشاط اجتماعی در سطح جامعه را دنبال می‌کند.

وی ضمن قدردانی از مدیرکل آموزش‌وپرورش استان، شهرداری و فرمانداری خرم آباد، جمعیت هلال‌احمر شهرستان، محیط‌زیست و دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: همکاری این دستگاه‌ها نشان داد که میدان پویا می‌تواند به الگویی ملی در حوزه تربیت‌بدنی و نشاط اجتماعی تبدیل شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان افزود: اجرای رشته‌های ورزشی مانند طناب‌زنی، ژیمناستیک و تیراندازی توسط دانش‌آموزان، قایق‌سواری رایگان برای شرکت‌کنندگان و اهدای جوایز به قید قرعه از جمله بخش‌های متنوع مراسم بود.