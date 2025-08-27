پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از بهرهبرداری طرح بزرگ آبرسانی به ۱۳ روستای بخش مرکزی شهرستان بندر ماهشهر به مناسبت هفته دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صابر علیدادی در مراسم افتتاح طرح بزرگ آبرسانی به ۱۳ روستای بخش مرکزی شهرستان بندر ماهشهر که با حضور مردم منطقه، مسئولان استانی و محلی برگزار شد، با قدردانی از پیگیریهای مستمر سردار حیاتمقدم، نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این طرح بزرگ ملی که با اجرای ۳۳ کیلومتر خط انتقال آب با لوله پلیاتیلن به مرحله بهرهبرداری رسید، نمونهای درخشان از همکاری و هماهنگی بین قوای مجریه و مقننه برای رفع محرومیت از مناطق مستعد استان است.
وی افزود: پشتیبانیها و پیگیریهای نماینده مجلس عاملی کلیدی در شتاببخشی و تخصیص به موقع اعتبارات این پروژه حیاتی بود. بدون این حمایتها، تحقق این آرزوی دیرینه مردم در این بازه زمانی ممکن نبود.
علیدادی در تشریح جزئیات فنی و دستاوردهای این طرح بیان داشت: تکمیل این مجتمع آبرسانی و شبکه توزیع آن، وابستگی تاریخی این مناطق به منابع آب غیرپایدار و نامطمئن را برای همیشه قطع و آب سالم و بهداشتی مطابق با استانداردهای ملی را به صورت دائمی به خانههای مردم جاری میکند؛ این امر تاثیر مستقیمی بر ارتقای شاخصهای سلامت و رفاه اجتماعی خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان اضافه کرد: این طرح شامل احداث خط انتقال اصلی، تکمیل تاسیسات مربوطه و شبکهگذاری داخلی روستاها شامل مخزن هزار متر مکعبی، ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۴۰ لیتر بر ثانیه و دستگاه کلرزنی است که توانسته مشکل کمآبی تاریخی این منطقه را مرتفع کند.
وی ارزش روز این طرح را بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با اجرای این ظرح اهالی روستاهای بخش مرکزی ماهشهر از نعمت آب پایدار بهرهمند شدند.