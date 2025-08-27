به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی این جشنواره با رقابت راه‏ یافتگان به مرحله پایانی در بخش‌‏های موسیقی دستگاهی و حفظ ردیف، موسیقی نواحی، و موسیقی کلاسیک غربی برگزار خواهد شد.

در این دوره از جشنواره ۱۶۳۳ اثر به دبیرخانه ارسال شده بود که ۳۵۱ اثر در بخش موسیقی کلاسیک، ۸۳۳ اثر در بخش موسیقی دستگاهی، حفظ ردیف و آهنگسازی، ویولن ایرانی، پیانو ایرانی، و ۴۴۹ اثر در بخش موسیقی نواحی را شامل می‏‌شد.

مرحله اول بررسی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره از ۱۵ مردادماه امسال با همکاری ۹۲ داور آغاز شد که داوری‏‌های این مرحله تا اوایل شهریورماه ادامه داشت.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر موسیقیِ و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۱ تا ۲۶ شهریور ماه در تالار رودکی تهران برگزار خواهد شد.