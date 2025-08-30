پخش زنده
سرپرست ادارهکل دامپزشکی استان زنجان، طرح گسترده ارائه خدمات رایگان دامپزشکی در سراسر استان همزمان با هفته دولت اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اشرفی با اشاره به اهمیت سلامت دام و نقش آن در امنیت غذایی جامعه گفت: در راستای تحقق اهداف سازمان دامپزشکی کشور و به مناسبت هفته دولت، ادارهکل دامپزشکی استان زنجان با بسیج نیروهای تخصصی و جهادی، اقدام به اجرای طرحهای بهداشتی، درمانی و آموزشی در مناطق مختلف استان کرده است.
سرپرست ادارهکل دامپزشکی استان زنجان، افزود:در قالب این طرح، خدماتی نظیر واکسیناسیون دام و طیور علیه بیماریهای واگیر، مبارزه با انگلهای خارجی و داخلی، ویزیت رایگان دامهای بیمار، سمپاشی اماکن دامی و ارائه مشاورههای تخصصی به دامداران بهصورت رایگان ارائه میشود.
وی با تأکید بر توجه ویژه به مناطق محروم و دورافتاده استان گفت: اکیپهای دامپزشکی متشکل از دامپزشکان، کارشناسان و تکنسینهای مجرب به روستاها و مناطق عشایری اعزام شدهاند تا خدمات دامپزشکی را در دسترس همه بهرهبرداران قرار دهند.
سرپرست ادارهکل دامپزشکی استان زنجان همچنین از برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی در زمینه بیماریهای مشترک بین انسان و دام خبر داد و افزود: ارتقای سطح آگاهی دامداران در زمینه بهداشت دام، پیشگیری از بیماریها و حفظ سرمایه دامی از اولویتهای این طرح است.
اشرفی این اقدامات را نمادی از خدمترسانی بیمنت و تلاش جهادی مجموعه دامپزشکی استان دانست و خاطرنشان کرد: دامپزشکی نهتنها حافظ سلامت دام، بلکه حافظ سلامت عمومی جامعه است و ما با تمام توان در مسیر ارتقای آن گام برمیداریم.