استان کردستان در حوزه گردشگری، کشاورزی و معادن دارای ظرفیتهای قابل توجهی است، اما تاکنون نتوانسته رشد مطلبوبی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، استان کردستان در حوزه گردشگری، کشاورزی و معادن دارای ظرفیتهای قابل توجهی است که تاکنون به دلیل نبود زنجیرههای ارزش افزوده و توسعه نیافتن کامل این بخشها، نتوانسته به شکل مطلوبی بهرهبرداری شود.
این مطلب را رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان در بیان آخرین وضعیت فرصتها و چالش های استان گفت.
محمدی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای استان کردستان مربوط به قانون معادن است که با وضعیت کنونی همخوانی ندارد، گفت: محدودیت منابع مالی و مشکلات مربوط به مکانیزم واگذاری حقوق دولتی و فرآیند بهرهبرداری و استخراج از جمله مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد.
وی با بیان اینکه کردستان بیش از ۴۰۰ نقطه گردشگری، منطقه جهانی هورامان، شهر خلاق موسیقی و مراسم هزار دف پالنگان را دارد، گریزی به ظرفیتهای کشاورزی استان زد و گفت: استان رتبه اول توت فرنگی کشور و رتبه دوم خرید گندم را نیز در اختیار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به کاهش نرخ بیکاری استان در فصل بهار، آن را ۶.۶ درصد اعلام کرد.
محمدی تاکید کرد: شاخصهای زیرساختی استان در حوزه حملونقل نشاندهنده نیازهای جدی است و این استان آزادراه ندارد.
وی افزود: در زمینه راهآهن نیز تلاشهایی صورت گرفته اما همچنان نیازمند توسعه و توجه ویژه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: کمبود تجهیزات و امکانات بهداشتی در روستاها همچنان چالشبرانگیز است و به طور خاص، خانههای بهداشت روستایی با استانداردهای لازم فاصله دارند و نیازمند حمایت و تقویت هستند.