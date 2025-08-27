همزمان با هفته دولت دولت ۳۲ واحد مسکونی به مددجویان و ۱۰۳ سری جهیزیه به زوج‌های جوان تحت پوشش بهزیستی آذربایجان غربی اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در گرامیداشت هفته دولت، آیین اهدا جهیزیه به مددجویان بهزیستی و افتتاح واحد‌های مسکونی ویژه این قشر، با حضور محمد چکشیان معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان آذربایجان‌غربی برگزار شد.

محمد چکشیان در این مراسم با تأکید بر جایگاه بنیادین خانواده در جامعه گفت: مهم‌ترین مقوله در سیاست‌های اجتماعی ما، خانواده است. رفاه و آرامش خانواده‌ها نه تنها اولویت ماست بلکه عاملی تعیین‌کننده در کاهش آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود. خوشبختی زوجین در گرو تشکیل خانواده‌ای ایده‌آل، سالم و بدون دغدغه است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش می‌کند زمینه کاهش این دغدغه‌ها را برای اقشار آسیب‌پذیر فراهم کند.

وی در ادامه از بهره‌برداری چند طرح اجتماعی و حمایتی در آذربایجان‌غربی خبر داد و افزود: در این ایام، مرکز نگهداری سالمندان و طرحهای مسکن مددجویی نیز به بهره‌برداری رسیده است.

همچنین بابایان، مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی در حاشیه این مراسم گفت: در هفته دولت ۳۲ واحد مسکن مددجویی با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از محل وام بلاعوض احداث و به مددجویان تحویل داده شد.

وی افزود: علاوه بر این، تعداد ۱۰۳ جهیزیه شامل پنج قلم کالای اساسی زندگی به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان با همکاری خیرین و نهاد‌های حمایتی تهیه و به زوج‌های جوان تحت پوشش بهزیستی اهدا شد.

این اقدامات بخشی از برنامه‌های حمایتی دولت سیزدهم با هدف توانمندسازی مددجویان، ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های کم‌برخوردار و کاهش آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه است.