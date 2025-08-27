به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شهروند خبرنگاری با ابراز گلایه از عدم همکاری شیلات استان در خصوص مجوز بهره برداری حوضچه پرورش میگو گفت: حدود ۱۵ سال است که تمام مجوز‌های لازم برای قطعه زمینی به منظور پرورش میگو در چوئبده گرفته شده است.

او افزود: هم اکنون شیلات خوزستان برای صدور مجوز به دلیل مجاورت زمین با سایت پرورش میگو چوئبده موافقت نمی‌کند.

مدیرکل شیلات خوزستان در اینباره گفت: این شهروند در سال ۹۸ برای پرورش میگو اقدام کرد و موفق به دریافت موافقت اصولی اولیه شده بود که در طول فرایند کسب مجوز‌ها از ادارات مرتبط، به دلیل قرار داشتن زمین در مجاورت سایت پرورش میگو چوئبده اعلام کرده که باید این زمین جزء مجتمع پرورش میگو لحاظ شود.

سوری افزود: باتوجه به بسته شدن چارچوب مجتمع امکان توسعه وجود ندارد و نمی‌توانیم این زمین را جزء مجتمع پرورش میگو قرار دهیم.

او ادامه داد: با توجه به منقضی شدن زمان مجوز‌ها باید از طریق درگاه ملی مجوز‌ها برای دریافت مجدد اقدام شود.